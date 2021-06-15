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Городской власти снова хотят добавить критерии эффективности

  • 15/06/2021, 18:53
Автор: Евгения Серёгина
Городской власти снова хотят добавить критерии эффективности
Не исключено, что их число может превысить несколько десятков.

В ходе заседания постоянной комиссии горсовета по контролю за деятельностью органов исполнительной власти депутаты приняли решение: начать работу над выработкой, помимо уже имеющихся, новых критериев оценки эффективности работы мэрии в целом и персонально главы города. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила член комиссии, депутат Наталья Пинус, напомнив, что в марте уже были приняты 15 базовых критериев.

Их нужно дорабатывать, считает Пинус. Нужно сформулировать конкретные критерии для каждого департамента. Полагаю, суммарно число параметров приблизится к пятидесяти. Оценка работы мэрии по ним будет демонстрировать, есть ли прогресс? Оценку можно будет производить не на уровне нравится/не нравится, а предельно объективно и конкретно. Я предложила включить тему критериев в план работы комиссии. Будет полезно, если подключатся и депутаты других комиссий. В итоге, надеюсь, сформируется комплекс критериев, к которому будут причастны все депутаты.

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Со своей стороны депутат предлагает перечень более чем из 50 параметров по таким направлениям работы муниципалитета, как бюджетная сфера, распоряжение муниципальным имуществом, образование, культура, взаимодействие с советом депутатов, благоустройство, спорт, транспорт, дорожное строительство и другие.

Напомним, что в марте был принят ряд количественных показателей оценки работы мэрии. Среди них выделены экономические (собственные доходы бюджета, объем задолженности по аренде земельных участков, объем привлеченных инвестиций, количество соглашений муниципально-частного партнерства), социальные (количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, количество новых мест в образовательных учреждениях, очередь в детские дошкольные учреждения), инфраструктурные (объемы капитального ремонта, расселения ветхого и аварийного жилья, объем введенного жилья, протяженность новых и отремонтированных дорог, протяженность трамвайных путей, количество маршрутов, работающих по муниципальному контракту, единиц техники, количество новых зеленых зон и т.д.). Каждый из этих критериев депутатам предстоит рассматривать в сравнении с прошлогодним периодом.

Фото пресс-службы горсовета Новосибирска

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия критерии оценки депутаты


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