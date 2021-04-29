В майские выходные новосибирские торговые центры ждут массовые проверки

Минпромторг совместно с управлением Роспотребнадзора в ближайшие две недели проведут контрольные мероприятия по проверке соблюдения ограничительных мер в 11 крупных торговых центрах, сообщает пресс-служба областного правительства.
По информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области наибольшее количество случаев инфицирования приходится на посещение общественных мест, преимущественно предприятий торговли – супермаркетов (магазинов), куда люди приходят с целью приобретения необходимых продуктов и товаров, а также торговых центров и предприятий общественного питания.
— При проведении мероприятий выявляются такие системные нарушения, как отсутствие бактерицидных ламп, недостаточное обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие организации дезинфекционного режима на предприятиях и т.д. — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Фото: pixabay.com автор: jarmoluk
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