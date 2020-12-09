Частного регоператора предлагают сменить на муниципального

В кулуарах правительства и мэрии, по информации Infopro54, в настоящее время идут пока неофициальные разговоры о том, чтобы сменить компанию-регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов. В качестве одного из возможных преемников ООО «Экология-Новосибирск» называется МУП «Спецавтохозяйство». Об этом редакции сообщил источник в политических кругах. По словам собеседника издания, МУП САХ готово принять на себя данный функционал.

— Само по себе обращение — это сигнал, — говорит председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Игорь Кудин. — Мы его посылаем от сессии горсовета руководителю ФАС с выражением своей позиции и обеспокоенности. Если говорить о том, что необходимо погрузиться в рост тарифа, то готов взаимодействовать. 17-18 декабря будут заседания Московского Арбитражного суда. У Асмодьярова высокая степень уверенности, что удастся опротестовать это решение ФАС.

О смене регоператора шел разговор и на минувшей неделе — во время сессии горсовета Новосибирска, когда депутаты обсуждали обращение к главе ФАС РФ Максиму Шаскольскому. Напомним, что поводом для обращения, ранее рассмотренного на заседании комиссии по городскому хозяйству, стало повышение «мусорного» тарифа почти на 40% , одобренное заместителем главы ведомства. В связи с этим депутаты просят нового руководителя ФАС взять ситуацию под свой контроль. Одновременно в суде рассматривается иск к ФАС со стороны департамента по тарифам Новосибирской области.

Что касается возможной смены регоператора, то первым на сессии об этом высказался независимый депутат Игорь Украинцев.

— Хочу поддержать обращение, — заявил Украинцев, обращаясь к коллегам. — Но регоператора пора менять. Я знаю, что эта позиция разделяется многими областными чиновниками и депутатами заксобрания. Наше МУП «Спецавтохозяйство» — гораздо более готовая организация, чтобы стать регоператором, нежели «Экология-Новосибирск». Надо задуматься в том числе и о том, чтобы как-то инициировать пересмотр взаимоотношений с этой организацией. Может, следует разделить область на несколько зон, как в Кузбассе, в Алтайском крае и многих других регионах, каждая из которых обслуживается своим регоператором. Один регоператор — это неправильно.

— Искренне надеюсь, что движение к этому будет, — говорит Украинцев. — Но чтобы это воплотить в жизнь, надо вначале разобраться с «Экологией-Новосибирск». К сожалению, назначить регионального оператора проще, чем разорвать с ним отношения. На это, в первую очередь, должна быть воля губернатора, депутатов заксобрания. А депутаты прямо говорят, что если это повышение не отмените и регоператор продолжит действовать в том же духе, то мы очень скоро придем к началу разрыва отношений с ним.

По мнению депутата, сложившаяся ситуация с повышением «мусорного» тарифа только катализирует процесс смены регоператора. Об этом он сообщил в комментарии Infopro54.

В поддержку МУП «Спецавтохозяйства» как потенциального регоператора высказался и председатель комиссии по муниципальной собственности, единоросс Сергей Бондаренко.

— Это управляемое муниципальное предприятие, — заявил депутат. — Его нужно наделить имуществом, усилить и спрашивать с него. Это будет более эффективно работающее предприятие, нежели то, что есть сегодня.

Что касается депутатов регионального уровня, то, как уже сообщалось, они ждут официальных ответов от ФАС и федерального регоператора, исходя из которых будут выстраивать дальнейшие взаимоотношения с регоператором и его учредителем — ГК «ВИС». Напомним, что ранее председатель заксобрания Андрей Шимкив заявлял, что в случае, если тариф не будет пересмотрен в сторону снижения, депутаты большинством голосов исключат из областного бюджета строку по финансированию строительства четвертого моста, которое ведет в Новосибирске еще одна дочерняя компания ГК «ВИС».

Фото: pixabay.com, автор- mikepinkerton4x4