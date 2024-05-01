На 54% выросли продажи новостроек в Новосибирске

За I квартал 2024 года на рынке первичной недвижимости Новосибирска было продано 3319 квартир, объем сделок составил 153 263 м2, подсчитал аналитический сервис «Объектив.рф».

— По экспертным прогнозам, после завершения всех регистрационных процессов Росреестра итоговый среднемесячный показатель поглощения за 1 квартал 2024 года достигнет приблизительно 1347 квартир или 60,9 тысяч кв. м., — констатировали в компании. — Годом ранее он составлял в среднем 873 сделки совокупным объемом 42 352 м2 — то есть продажи выросли на 54%.

По данным аналитиков «Объектив.рф», средняя цена проданной квартиры за год (с марта 2023 по март 2024 гг.) в регионе выросла на 8,2%, с 6,13 млн до 6,63 млн рублей. Средняя цена квадратного метра за этот же период увеличилась на 10,3%, со 125,5 тысяч до 138,4 тысяч руб.

Доля ипотечных сделок в январе-марте составила 70,2%. При этом в I квартале доля Сбербанка, который традиционно занимал примерно половину ипотечного рынка, сократилась до 31%, а доля ВТБ и Дом.РФ существенно выросла, до 28,3% и 13,2% соответственно.

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