Стало известно, почему в Новосибирске не приживется полиция на самокатах

На фоне роста травматизма и статистики ДТП с участием электросамокатов вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил создать в крупных городах России электросамокатную полицию. Как сообщил депутат, он направил соответствующее обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева. По мнению Даванкова, это подразделение могло бы контролировать соблюдение правил дорожного движения владельцами и арендаторами самокатов.

«Реформа с треском провалилась»: новосибирские полицейские рассказали, почему они уходят из МВД вопрос кадров и финансирования не даст этой истории воплотиться в жизнь. По крайней мере в ближайшее время, — пояснил Infopro54 депутат Госдумы от Новосибирской области, представитель фракции «СРЗП» Александр Аксененко.

Он напомнил, что еще год назад в МВД сообщали о нехватке полицейских.

— В первую очередь это объясняется недостатком выделяемых средств для потребностей ведомства, необходима планомерная работа по повышению содержания. С октября зарплаты сотрудникам правоохранительных органов будут проиндексированы, как минимум это должно сократить отток кадров. Но сомневаюсь, что этого хватит для создания «электросамокатной» полиции, — комментирует Аксененко.

В пресс-службе кикшеринга «Юрент» редакции сообщили, что компания ждет пояснений от авторов инициативы и в любом случае, если инициативу примут, будет отталкиваться от запросов правоохранительных органов. В пресс-службе Whoosh также отметили, что без подробностей предложенной инициативы обсуждать детали сложно.

— Но мы приветствуем все инициативы, направленные на дальнейшее повышение комфорта и безопасности электросамокатов, — пояснили редакции в компании. — Можно предположить, что создание отдельного подразделения по контролю за соблюдением правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) будет способствовать более быстрому формированию культуры вождения.

В Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области редакции Infopro54 сообщили, что запрос повеселил сотрудников, но отметили, что в климате Новосибирска такое подразделение создать будет сложно. Эта тема более актуальна для южных регионов. Стоит отметить. что в Новосибирске официальный сезон работы самокатов длится с апреля по октябрь. Причем кикшеринговые компании предупреждают, что при низких температурах на улице самокаты могут временно не работать.

— Напомню, что мы предлагали правительству ввести регистрационные номера для самокатов и других СИМ. Регистрировать их онлайн при помощи сервиса Госуслуг. После регистрации им могли бы присваивать номера и, соответственно, по камерам отслеживать нарушителей. Мы даже разработали соответствующий законопроект, но пока в Госдуме не дошли до его рассмотрения, ориентировочно ждем этого в конце июня, — пояснил собеседник Infopro54.

Александр Аксененко считает, что для контроля, которые в крупных городах есть везде.

В Whoosh подчеркнули, что необходимо продолжать работу не только в плане контроля соблюдения правил, но и по обучению ПДД. В компании напомнили, что сервис разработал и передал в учебные заведения Новосибирска материалы для проведения тематического урока по ПДД для СИМ.

— Важно рассказывать о правилах и следить за их соблюдением, — пояснили редакции.

При подготовке материала редакция Infopro54 также пообщалась с экспертом, который отметил, что сегодня уже существуют инструменты, позволяющие сократить количество ДТП с участием СИМ, но нужна политическая и предпринимательская воля, чтобы их использовать. Эксперт рассказал об этих инструментах на условиях анонимности, так как не захотел «светиться в СМИ».

В Новосибирске нарушителей на самокатах будут вычислять по весу Это требование обговорено в соглашении, которое заключают кикшеринговая компания и администрация муниципального округа.

Кроме того, собеседник отметил, что сами кикшерингвоые компании несут немало убытков от вандалов. Он напомнил, что в соцсетях на фоне роста негатива к СИМ появляются флешмобы по уничтожению данного вида техники.

— Вы не представляете, какое количество самокатов топят, сжигают и т.д. Причем люди не стесняются снимать это на видео и выкладывать в сеть, а техника, на минуточку, стоит в среднем 60 тысяч рублей! Я предлагал исключить из маршрута движения самокатов водоемы, но владельцам это невыгодно, — рассказывает эксперт. — Кроме того, я предлагал в Новосибирске заключить трехстороннее соглашение между властью, кикшеринговой компанией и изложить все в пользовательском соглашении — оферте, которое автоматически подписывает каждый, беря в аренду самокат. В этом соглашении сегодня на самом деле уже многое что прописано, почти все хотелки возмущенного общества: штрафы и т.д., но их почти никто не использует. Что такое штраф в 500 рублей, если у вас утопили технику за 60 тысяч?! Но «так решило руководство». В соглашении черным по белому написано, что детям до 16 лет нельзя арендовать самокат, но большинство гоняющих на них — подростки, а значит, добрая мама дает свой телефон, привязывает к нему карту — и дите помчалось. А если маму оштрафуют на 10 тысяч рублей или заставят возместить ущерб поврежденной техники, то мама сама скажет дитятке: «Заканчивай с развлечениями», и будет порядок. Все можно отрегулировать. В том же Питере 4 года назад я видел, как гастарбайтеры возили мешки с песком и цементом на самокатах по проезжей части. Сейчас этого нет, пресекли нарушение. Там жестко определили зоны, запрещенные для движения СИМ: парки, места массового посещения людей и т.д. А в Новосибирске самокатный сезон короткий, поэтому кикшеринговые компании не идут на такие жесткие ограничения, поэтому мы видим рост количества аварий, пострадавших и негатива по отношению к самокатам.

Собеседник редакции подчеркнул, что он ни в коем случае не против самокатов, разговоры «отнять и запретить» считает глупостью и уверен, что у этого вида транспорта есть будущее, как и у велосипедов, но необходимо соблюдать правила их использования.

Согласно сведениям автоматизированной информационно­управляющей системы Госавтоинспекции «Журнал ДТП», на территории Новосибирской области в текущем году зарегистрированы 34 дорожно-транспортных происшествия с участием средств индивидуальной мобильности, в результате которых 36 человек получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 4 ДТП, при которых травмированы 4 человека.

В Госавтоинспекции также прокомментировали наиболее распространенные нарушения правил дорожного движения в ДТП с участием СИМ:

нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части,

нарушение правил проезда пешеходных переходов,

несоответствие скорости конкретным условиям движения,

непредоставление преимущества в движении пешеходу.

— В текущем году зарегистрированы 430 административных правонарушений, совершенных лицами, использующих для передвижения средств индивидуальной мобильности, — отметили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Максим Кудрявцев поручил в День города ограничить движение электросамокатов на массовых мероприятиях для обеспечения безопасности горожан.