Суд вынес пригоров врачу, забывшему в теле пациентки медицинскую салфетку

Врач медицинского учреждения города Новосибирска Данил Граница признан судом виновным в причинении пациентке смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.

— В сентябре 2021 года осужденный при проведении оперативного вмешательства оставил в послеоперационной ране пациентки марлевую медицинскую салфетку. После этого, с сентября по ноябрь 2021 года 68-летнняя потерпевшая жаловалась на острые боли в области бедра, в связи с чем ее доставили в больницу, где она скончалась, — говорится в сообщении.

Причиной смерти является медицинская салфетка, которая привела к развитию воспалительного процесса.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы и запрета на оказание медицинских услуг, связанных с проведением хирургических операций сроком на 2 года.

— До вступления приговора в законную силу избрана мера пресечения в отношении Границы в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении суда Кировского района Новосибирска.

Приговор не вступил в законную силу.

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