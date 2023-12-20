Госдума перестанет оплачивать бензин депутатам на иномарках

Источники в нижней палате сообщили газете «Известия» о том, что Госдума приняла решение отказаться от оплаты депутатам расходов на бензин, в случае, если они продолжат использовать в качестве средства передвижения автомобили иностранного производства.

Эту информацию подтвердила также первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, уже с 1 января Госдума не будет принимать документы, необходимые для возмещения расходов на автотранспортные услуги на автомобили других марок [кроме российских].

Парламентарий уточнила, что речь идет о компенсации расходов во время поездок депутатов в свои регионы. До настоящего времени Лантратовой в Челябинской области, которую она представляет, предоставляли автомобиль Toyota Camry, но с 1 января пообещали его заменить.

Ранее редакция сообщала, что Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников.