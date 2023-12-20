За овраг в ЖК «Матрешкин двор», из которого спасли школьницу, наказали мэрию Новосибирска

В истории, которую уже несколько дней обсуждают жители Новосибирска, нашелся виновный.

Напомним, вечером, 18 декабря ученица четвертого класса с подружкой каталась на ледянке со склона оврага в ЖК «Матрешкин двор». Во время очередного спуска девочка не смогла выбраться из ямы самостоятельно. Второй ребенок испугался и побежал звать на помощь взрослых. Подоспевшие на крик соседи достали четвероклассницу из оврага и передали маме. К счастью, школьница не получила никаких травм и на следующих день благополучно пошла на уроки.

Но тему с канавой активно продолжили обсуждать местные жители.

Из-за общественного резонанса прокуратура Кировского района провела проверку.

― Участок, на котором ребенок упал в яму, является муниципальной собственностью. Проверкой установлено, что органами местного самоуправления не принимались меры по ограждению территории, засыпке ям и неровностей. Вместе с тем, к исследованному земельному участку прилегает территория детского сада. Кроме того, участок расположен в непосредственной близости к жилым домам, ― прокомментировали в надзорном ведомстве.

Прокурор пришел к выводу, что овраг на муниципальной земле является небезопасным. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление начальнику департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска и обязала все устранить.

Ранее редакция писала, что проверку по факту инцидента проводит Следственный комитет.