Спрос на рабочие кадры вырос почти на 50% в Новосибирске

Спрос на кадры в Новосибирской области за год вырос на 46%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.
— В топ-3 отраслей с наибольшим числом вакансий — строительство, производство и розничные продажи, — говорится в сообщении.
Вакансий в строительной отрасли области за год стало больше на треть. Наиболее востребованы геодезисты, инженеры ПТО и производители работ.
Также отмечено, что число вакансий в производственной сфере за год увеличилось на 74%. В розничной торговли вакансий стало больше на 17%. В транспортно-логистической отрасли на 36%.
Ранее редакция сообщала о том, кому в Новосибирской области предлагают удаленку.
Фото: freepik.com, senivpetro
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