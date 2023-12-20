Спрос на рабочие кадры вырос почти на 50% в Новосибирске

Спрос на кадры в Новосибирской области за год вырос на 46%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

— В топ-3 отраслей с наибольшим числом вакансий — строительство, производство и розничные продажи, — говорится в сообщении.

Вакансий в строительной отрасли области за год стало больше на треть. Наиболее востребованы геодезисты, инженеры ПТО и производители работ.

Также отмечено, что число вакансий в производственной сфере за год увеличилось на 74%. В розничной торговли вакансий стало больше на 17%. В транспортно-логистической отрасли на 36%.

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