Госдума планирует разрешить силовикам одалживать у граждан транспорт во время КТО

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции предложил депутатам принять в первом чтении законопроект, который наделяет силовиков правом использования транспорта, включая принадлежащий гражданам, для борьбы с терроризмом в рамках контртеррористической операции (КТО).

Этот документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в октябре прошлого года группой депутатов. Он предлагает внести изменения в статью закона «О противодействии терроризму», которая регулирует особенности правового режима КТО.

В настоящее время на территориях КТО разрешено использование транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих как юридическим, так и физическим лицам. Это необходимо для того, чтобы доставлять людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Новые нормы разрешают использование транспорта в борьбе с терроризмом.

Также законопроект сохраняет действующее положение о том, что порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется правительством Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума планирует отложить законопроект о реформе аккредитации техосмотра автомобилей. Законопроект был внесён группой сенаторов в мае 2023 года.