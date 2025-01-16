Wildberries планирует ввести первую очередь складов в Новосибирске до конца года

В 2024 году достройка складов Wildberries была приостановлена. Теперь ситуация усугубляется: стоимость строительных и отделочных материалов продолжает расти, и это напрямую повлияет на завершение строительства, — об этом сообщил сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук в письме, поступившем в редакцию Infopro54.

— Достройка складов теперь обойдется в разы дороже. Это значит, что компания вынуждена будет тратить больше ресурсов на то, что могло быть сделано раньше и дешевле. Мы можем столкнуться с нехваткой необходимых материалов, что еще больше затянет процесс, — отмечает Бакальчук.

Судя по фото, приложенным к письму, предприниматель имеет в виду объекты, которые строятся в четырех регионах: Твери, Омске, Саратове и Новосибирске.

— Все верно, никаких работ на объекте [в Новосибирске] не ведется, — уточнили редакции Infopro54 в пресс-службе Бакальчука.

В пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области» сообщили, что, по их информации, строительные работы на объекте, который возводится в Промышленно-логистическом парке, идут.

В объединенной компании Wildberries&Russ также отметили, что строительство складского комплекса объединенной компании Wildberries&Russ в Новосибирске ведется в штатном режиме. В подтверждение редакции прислали фотографии непосредственно с места стройки (Базовое фото и далее по тексту. — Ред.). До конца текущего года компания планирует ввести в эксплуатацию первую очередь логоцентра площадью 50 тысяч кв. м.

— Общая площадь всего объекта составит 160 тысяч кв. м. При полном запуске новый логоцентр в Новосибирске сможет обеспечить занятость и высокий доход для 7,5 тысячи жителей региона, а также будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе — продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты, — заявили в компании.

Wildberries начал строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. в августе 2023 года. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Стоимость склада на тот момент оценивалась в 9,2 млрд рублей. Как изменилась цена проекта к 2025 году в компании не комментируют.

В декабре 2024 Владислав Бакальчук заявил о планах построить в Новосибирске объекты light industrial.

Ранее редакция сообщала о том, что на минувшей неделе Владислав Бакальчук проиграл суд по активам Wildberries на сумму 350 млрд рублей.