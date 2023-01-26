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Госдума приняла закон о сборе ДНК

  • 26/01/2023, 13:51
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Госдума приняла закон о сборе ДНК
Взятие образца ДНК будет обязательным для всех осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Затронет это и граждан, арестованных по административному делу.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.

На сегодняшний день ДНК сдают только осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

С момента начала действия закона взятие образца ДНК будет обязательным для всех осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Затронет это и граждан, арестованных по административному делу. Под закон попадут и нарушители ПДД, и законодательства о проведении митингов и демонстраций, пояснил депутат Госдумы Алексей Куринный.

Законопроект также уточняет, что под «геномной информацией» понимаются биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах ДНК физического лица или неопознанного тела.

Следует отметить, что геномная информация об осужденных и подозреваемых, если у этих лиц возникает право на реабилитацию, будет ликвидирована.

Ранее редакция сообщала, что сервис поиска работы HeadHunter теперь обязан передавать данные о своих пользователях в ФСБ.

Фото: pixabay.com — PublicDomainPictures

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сбор ДНК осужденные законопроект ДНК Госдума биометрические данные


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