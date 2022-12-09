Сервис поиска работы HeadHunter теперь обязан передавать данные о своих пользователях в ФСБ

Роскомнадзор добавил сервис HeadHunter в реестр организаторов распространения информации в сети Интернет (ОРИ). Это означает, что владелец теперь обязан собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о пользователях, включая их переписки, передает проект «Роскомсвобода».

Всего в реестре ОРИ числятся более 300 организаций, в их числе: «ВКонтакте», Mail.Ru и Telegram, сервисы «Яндекса», «Сбербанк онлайн» и Тинькофф-банк, Tinder и другие. Напомним, делиться информацией с силовыми структурами компании обязаны в рамках «пакета Яровой» — это неофициальное название двух законов, которые были приняты в 2016 году с целью усиления борьбы с терроризмом. Законы регулируют требования к операторам связи и интернет-проектам, кроме того, они расширяют полномочия правоохранителей.

В комментарии «Газете.ру» HeadHunter подтвердил внесение в реестр. По словам представителя компании, это носит чисто технический характер и ни в коем случае не должно отразится на их дальнейшей работе.

HeadHunter является крупнейшей онлайн-платформой по поиску работы в России. По данным сервиса, ежемесячно ресурс посещают порядка 18 млн пользователей. В базе хранится 61 млн резюме.

По данным SimilarWeb, этот сервис поиска работы занимает третье место в мире по популярности среди аналогичных сайтов. В России HeadHunter — крупнейшая рекрутмент-компания, с которой сотрудничают более 500 тыс. компаний. Она также активно развивается в Беларуси и Казахстане.

Ранее редакция сообщала, что ФСБ может получить доступ к базам данных службы заказов такси.

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