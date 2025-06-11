Госдума приняла закон о создании национального мессенджера

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях закон о создании национального приложения для коммуникаций. Этот сервис объединит функции различных отечественных цифровых платформ — государственных, финансовых и коммерческих.

Сервис позволит передавать данные из личного кабинета на «Госуслугах» и других государственных платформах без бумажных документов. Он также поможет удостоверять личность с помощью цифрового ID — например, при заселении в отель или покупке товаров, требующих подтверждения возраста. На платформу перенесут образовательные сервисы и чаты учебных заведений, сообщила пресс-служба Госдумы. Закон вступает в силу после публикации, а предустановка сервиса начнется с 1 сентября 2025 года.

Глава комитета Госдумы по информполитике, Сергей Боярский из «Единой России», заявил, что правительство должно выбрать конкретную платформу и придать ей статус национальной.

— Данный закон — это лишь начало большого пути. Чтобы национальный мессенджер закрепился, понадобится время, мы к этой работе готовы, — написал он в Telegram-канале.

Ожидается, что пользователями приложения будут более 500 тысяч человек ежедневно.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента РФ с членами правительства говорил, что национальный мессенджер планируется развивать на базе цифровой платформы от интернет-холдинга VK. На заседании комитета Госдумы по информполитике Шадаев уточнял, что речь идет о платформе Max. В начале июня глава минцифры делал доклад об этой платформе президенту России.

Национальные мессенджеры уже есть в таких странах, как Япония, Южная Корея, Вьетнам, Китай и они доминируют на этих рынках.

По данным Mediascope, по итогам 2024 года самым популярным интернет-ресурсом в России были Яндекс (месячный охват 103,3 млн человек), Google (99,1 млн), Whatsaap* (* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена, 95,9 млн), ВКонтакте (91,9 млн), YouTube (89,5 млн), Telegram (88,4 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что в России предложили отключать интернет бездетным семьям на ночь. Депутат Иванов заявил, что интернет-зависимость представляет опасность для демографической ситуации в стране.