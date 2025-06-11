От покупки квартир отказались 70% россиян

Большинство россиян отказались от покупки квартиры в ближайшей перспективе. По словам зампредседателя Строительного комитета Госдумы РФ, депутата от Новосибирской области Александра Аксёненко, такое решение приняли 70% населения. При этом почти половина из них (41%) вообще не могут предположить, когда снова задумаются о приобретении собственного жилья. Причина — высокие ставки по ипотеке.

Парламентарий подчеркнул, что ранее у граждан был другой относительно доступный вариант обзаведения собственным жильём – индивидуальное жилищное строительство. Однако увеличившееся число обманутых дольщиков в этом сегменте строительства, желающих взять ипотеку по строительство дома значительно сократилось. За первые четыре месяца число ипотек на ИЖС упало в 4 раза по сравнению с прошлым годом. И в том, что доверие к такому виду приобретения недвижимости пропало, по его мнению, виноваты в наибольшей степени банки. Люди доверяют аккредитованным застройщикам, берут кредиты в банках и остаются без жилья.

— В отличие от ЦБ Правительство осознает, что выбора-то у людей и не было. И в руки к мошенникам их вели именно банки, которые теперь при всех возможных ветвях развития событий все равно останутся в плюсе. <…> Продолжаю настаивать и добиваться справедливости, — говорит он.

Напомним, лидер новосибирских справедливороссов ранее предлагал доработать закон по ИЖС с целью защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков. Депутат утверждал, что вступивший в силу 1 марта 2025 года ФЗ № 186 «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» не гарантирует полной защиты от мошенников, так как норма о применении эскроу-счетов предполагается добровольной. Подрядчик и заказчик будут сами решать, хотят ли они рассчитываться по такой схеме.

Стоит отметить, что в Новосибирской области сокращается общая площадь жилого пространства в частных домах. Так, по сравнению с первым кварталом 2024 года средняя квадратура ИЖС уменьшилась на 33,63 кв.м. При этом приобрести землю под ИЖС в Новосибирской области стало проблематичнее.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области заключили более 2,5 тысяч сделок по «сельской ипотеке».