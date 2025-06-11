В Новосибирске официально открылся пляжный сезон

Пять официальных городских пляжей получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Однако пока открылись только два. На них работают спасательные и медицинские посты, кабинки для переодевания, урны для мусора, туалеты, фудтрак, оборудованы зоны отдыха.

Это четыре зоны отдыха в районе парка «У моря Обского»: в том числе «Детский» пляж и «Бумеранг». В этой локации расположены фестивальные поляны, школа парусного спорта и бани. Совокупная протяженность зон купания — более 700 метров.

Второй открывшийся пляж расположен в парке «Бугринская роща». Здесь протяжённость береговой полосы 150 м. Допускается размещение до 1 000 человек.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области планируется открыть 23 пляжа, что на три больше, чем в прошлом году. При этом в реестр диких пляжей включили 471 место. С конца мая в городе запустили дополнительные пляжные электрички.

Ранее редакция сообщала о том, что назвать конкретные сроки открытия самого популярного в городе Центрального пляжа Академгородка невозможно.