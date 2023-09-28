Госдума приняла законопроект о штрафах за навязывание потребителю допуслуг

Законопроект дополняет новыми положениями ст. 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение иных прав потребителей). Теперь навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных будет считаться правонарушением. Речь идет о доптоварах, приобретение которых «обуславливается обязательностью при приобретении основных товаров».

Согласно документу, штраф для должностных лиц может составить от двух тыс. до четырех тыс. рублей, а для юрлиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Кроме того, данная мера вводит также санкции за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав.

Так, в соответствии с проектом, штраф для должностных лиц может составить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Нововведение позволит «защитить граждан от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей».

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы стали чаще жаловаться на навязанные финансовые услуги.