Стало известно сколько посылок отправили в зону СВО из Новосибирска

Более 2 600 бесплатных посылок отправили новосибирцы в зону проведения СВО с мая по сентябрь 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба макрорегиона Сибирь АО «Почта России».

С мая по сентябрь 2023 года «Почта России» в целом по стране обработала более 80 000 бесплатных посылок для военнослужащих в зону проведения СВО. Посылки в зону СВО обрабатываются в приоритетном порядке.

— К посылкам военнослужащим мы относимся с особой ответственностью, — отмечает первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях, ограничений в плане количества посылок нет, но есть ограничение по весу — 10 кг. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты горсовета Новосибирска получили награды за помощь в СВО.