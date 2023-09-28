В Новосибирске работы по сносу дома на улице Никитина оценили в 800 тысяч рублей

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на выполнение работ по сносу аварийного дома на улице Никитина, 140. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Городское жилищное агентство».

В перечень работ входит разборка здания методом обрушения, вывоз строительного мусора с площадки, разработка и планировка грунта бульдозерами.

Начальная цена контракта 817,5 тысячи рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2023 финансовый год.

Заявки на участие в торгах принимают до 5 октября. Снос должны выполнить в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Дом по улице Никитина, 140, построенный в 1952 году, признан аварийным в 2013 году. Изначально расселением дома занимался московский девелопер «СУ-155», но он обанкротился и не выполнил обязательства. Новосибирский застройщик «КМС» в 2018 году выиграл конкурс на расселение застроенных территорий этого квартала, но не смог расплатиться с муниципалитетом. После этого власти приняли решение своими силами расселить ветхий фонд.

В двухэтажном доме проживало восемь семей. Общая площадь здания составляет 470,7 кв. метров (полезная площадь 390,5 кв. метров). Износ здания, на момент признания дома аварийным, составил 71%.

Ранее редакция сообщала, что работы по сносу двух аварийных домов в Новосибирске выполнит индивидуальный предприниматель из Ленинградской области.