Пассажирка хотела незаконно провезти из Китая 30 смарт-часов

30 сенсорных смарт-часов обнаружили таможенники Читы у женщины, которая возвращалась из Китая через пункт пропуска Забайкальск на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

— Смарт-часы марки «Smart Band 7» производства КНР были обнаружены во время таможенного контроля в сумке у туристки, — говорится в сообщении.

Женщина не внесла их в пассажирскую таможенную декларацию, а на вопрос сотрудника таможни о наличии товара, который требуется задекларировать, ответила отрицательно.

Туристка рассказала, что перевозит часы за денежное вознаграждение. Ей нужно было передать товар другому человеку в Чите.

— Документов, подтверждающих стоимость и предназначение товаров, у нее не оказалось, — отмечается в сообщении.

В связи с этим на нее возбудили дело об административном правонарушении. Смарт-часы изъяты и направлены на экспертизу.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таможенники изъяли из оборота более 600 отмычек.