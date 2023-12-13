Улицу Большевистскую затопило кипятком в Новосибирске

Одну из улиц Новосибирска в Октябрьском районе затопило горячей водой из коммунальных люков. Об этом сообщает Atas.info.

Утром, 13 декабря, жители Новосибирска, выйдя из дома, были шокированы. По улице разлились реки, а пар от воды окутал огромную территорию. Речь идет об участке на Большевистской, у дома № 98.

По сообщению очевидцев, у жителей случилась паника, когда они пытались пробраться от магазина «Лента» до автобусной остановки.

— Хлещет какой-то невероятный поток. Вроде кипяток, либо просто теплая вода. Все в тумане, — говорят жители.

На предоставленном видео можно рассмотреть воду, которая вытекает из колодцев. Не понятно является ли вода кипятком, однако машины проезжают по огромным лужам. Вода через некоторое время застынет. Это будет настоящим адом для всех водителей.

Напомним, что в ближайшие несколько дней в Новосибирской области сохранятся сильные морозы. Синоптики прогнозируют понижение температуры до –43 градусов в ночное время.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрию поступило более 300 обращений от замерзших в квартирах жителей Новосибирска.