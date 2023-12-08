Безработные смогут подрабатывать, не теряя пособие

Согласно новой редакции закона «О занятости населения в РФ», безработные граждане получат право брать краткосрочные подработки и не терять при этом пособие по безработице, рассказала замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

— Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учета, — сказала чиновница на круглом столе «Российской газеты».

В соответствии с новшеством, граждане вправе трудиться до пяти рабочих дней на основании договора ГПХ, и службы занятости не смогут отменить пособие.

Также для каждого клиента службы занятости будет составлен персональный план, связанный с его профилем.

Отмечается, что проект закона принял Совет федерации. Теперь он включает понятия «занятость», «занятые», «ищущие работу», «впервые ищущие работу» и устанавливает новый порядок получения статуса безработного; а также обязует ежегодно индексировать пособие по безработице на уровень инфляции.

Ранее редакция сообщала, что Госдума отменила комиссию при оплате услуг ЖКХ для нуждающихся в соцподдержке граждан.