Птицефабрики Новосибирской области бьют рекорды прошлого года

Птицефабрики Новосибирской области обеспечивают потребность населения в яйце на 118%. По итогам 8 месяцев на каждого жителя региона приходится 198 яиц. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

― В настоящее время средняя яйценоскость курицы-несушки по птицефабрикам Новосибирской области составляет 223 штук, что выше уровня аналогичного периода 2022 года, – отметил Андрей Шинделов, первый заместитель министра сельского хозяйства региона.

Отмечается, что на данный момент объем производства пищевого куриного яйца на душу населения в Новосибирской области составляет 198 штук.

Как рассказал Шинделов, на сегодняшний день птицеводство остается рентабельной и инвестиционно-привлекательной отраслью, а птицефабрики – одними из самых современных и технологичных животноводческих предприятий региона.

Ранее редакция сообщала о том, что производство яйца и мяса птицы с начала года выросло в Новосибирской области.