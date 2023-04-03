В Новосибирском цирке акробат сорвался с турника во время выступления

Акробат Иван Закревский из циркового шоу «Бурлеск» упал во время выступления в Новосибирском государственном цирке. В результате у него диагностировали растяжение и сотрясение, передает ТАСС со ссылкой на директора продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элину Лазаревскую.

Иван Закревский крутился на турнике и должен был спрыгнуть на мат, но из-за ошибки сорвался и упал головой на пол. После того, как пострадавшего унесли со сцены, представление возобновилось.

По словам директора продюсерского центра, артист был в сознании, паралича конечностей не было.

СУ СКР по Новосибирской области организовало доследственную проверку по факту падения воздушного гимнаста во время выступления.

— По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»), — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала, что в Кузбассе грузовой поезд насмерть сбил двух рабочих, ремонтировавших железнодорожные пути.

Фото: freepik.com