В Новосибирске снизился территориальный коэффициент по ОСАГО

С 27 января в Новосибирске произошло снижение территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость ОСАГО, с 1,63 до 1,56.

Для остальных населенных пунктов Новосибирской области территориальный коэффициент остался без изменений:

Для Бердска — 1,24;

Для Искитима — 1,16;

Для Куйбышева и других городов, удаленных от областного центра (Кольцово, Маслянино, Чаны, Тогучин и другие) — 1.

Предложение о снижении КТ в Новосибирске было выдвинуто в сентябре 2024 года. Решение было принято на основе анализа страховых выплат по ОСАГО в Новосибирске. Снижение произошло для 21 территории, где этот коэффициент был выше среднероссийского.

Стоит отметить, что изменения коснутся только новых полисов, а также уже действующих, в которые страхователь захочет внести новых водителей.

Территориальный коэффициент — это важный показатель, который влияет на стоимость ОСАГО. Он рассчитывается на основе статистических данных о страховых выплатах в конкретном регионе. В крупных городах этот коэффициент обычно выше, чем в небольших населённых пунктах, где меньше движение и ниже риск дорожно-транспортных происшествий.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили увеличить лимиты выплат по ОСАГО после ДТП почти на треть. Законопроект может вступить в силу 1 сентября 2025 года.