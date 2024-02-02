Госдума в который раз отказалась штрафовать лихачей за «опасное вождение»

Термин «опасное вождение» добавили в ПДД в 2016 году, однако соответствующее ему наказание так до сих пор и не ввели, пишет «Ъ». Поправки в Кодекс об административных правонарушениях пытались внести не один раз, но перманентно отклонялись депутатами Госдумы. Свое решение законодатели объясняли тем, что термин «опасное вождение» не понятный и каким образом его можно применять с юридической точки зрения неизвестно, потому что нет разработанного технического документа, который бы определял степень «опасного вождения».
В итоге в Госдуме призвали инициаторов уточнить терминологию и тогда уже обсуждать вопрос более подробно.
Ранее редакция сообщала, что новосибирцы будут сдавать экзамен на водительские права по новым правилам.
Фото: ru.freepik.com — pvproductions
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