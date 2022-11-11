Корпоративным клиентам Банка «Левобережный» доступен новый сервис онлайн-конвертации валют

Подключиться к сервису можно через валютного контролера или в ОНЛАЙН-офисе. После подключения поручение на обмен валюты можно подать в интернет-банке BL-Business iBank в разделе «Валютные документы» – «Онлайн конвертация валют». На каждую сделку устанавливается индивидуальный рыночный курс, который актуален в течение 30 секунд, поручение обрабатывается автоматически, деньги появятся на вашем счете сразу после обработки.

Конвертация осуществляется на следующих условиях:

— доступные валюты – китайский юань (CNY), доллар США (USD), евро (EUR);

— максимальная сумма одной сделки – 500 000 USD/EUR, 3 000 000 CNY.

Получить консультацию по онлайн-конвертации валют можно у персонального валютного контролера по телефону 8-800-3333-555.

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