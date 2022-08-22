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Коллекторов обяжут предупреждать должника, что с ним общается робот

  • 22/08/2022, 09:59
Автор:
коллектор
Кроме того, клиент получит право отказаться от диалога с коллектором, написав об этом на электронную почту организации.

С 1 января 2024 года Минюст запретит коллекторам выдавать роботов за человека при обзвоне должников, пишет РБК, ссылаясь на проект поправок, разработанный ведомством, и источники в обсуждении и на рынке взыскания. Соответствующее положение содержится в проекте поправок в закон «О взыскании» (230-ФЗ), который уже одобрили на заседании правительственной комиссии 9 августа.

В законопроекте ведомство вводит новый термин — «автоматизированный интеллектуальный агент», который включает в себя автоинформаторы и роботы, способные распознавать речь человека и давать на нее ответ. Звонки от роботов-коллекторов станут равными с беседой с человеком, а также будут считаться прямым взаимодействием с должником, дополняет газета.

— Ограничения на частоту и время рассылки также должны распространиться на сообщения в соцсетях и мессенджерах, следует из формулировок проекта… Кроме того, кредиторы и коллекторы будут обязаны в начале каждого разговора предупреждать должника, что с ним общается робот, и сообщать наименование или номер «интеллектуального агента», — подчеркивает издание.

Также инициатива Минюста предполагает увеличение способов общения между взыскателями и должниками. Так, клиент получит право отказаться от диалога с коллектором, написав об этом на электронную почту организации. При этом согласие на контакт можно будет получать в удаленном формате. Также компании получат право отправлять не более двух уведомления должнику через портал «Госуслуги».

Фото: pexels.com — Engin Akyurt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Минюст России коллектор законопроект должники


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