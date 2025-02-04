Госэкспертиза одобрила первую часть проекта парка имени Бугакова в Новосибирске

Государственная экспертиза выдала разрешение на реализацию первой части проекта парка имени Юрия Бугакова, который будет находиться возле здания Законодательного собрания Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в феврале будет объявлен тендер на выбор подрядчика для проведения работ. Планируется, что подрядчик будет определён в марте.

— В июне ожидаем заключение экспертизы на вторую частью проекта, — говорится в сообщении.

Проект парка был создан студией «Неоплан». Работы будут проводиться на площади около 2,9 га в два этапа.

Летом в парке будут обустроены зоны для активного и тихого отдыха, а также спортивные площадки и дорожки для велосипедистов, роликов и самокатов. Зимой на территории появится ледовый каток с прокатом коньков. Кроме того, в сквере планируется проводить кинопоказы на траве.

Напомним, протяженностью парка 0.25 километров, а площадь 3,69 га. Он будет расположен на территории, ограниченной улицами Кирова, Ипподромская, центром «Сибирь-Хоккайдо» и проездом вдоль Кирова, 3 в Октябрьском районе города Новосибирска. В этом месте будут созданы зоны для активного отдыха. Там можно будет найти площадки для семейных пикников, кинотеатр на траве, тренажеры и спортивное оборудование. Кроме того, в центре откроется визит-центр с кафе и пунктом проката. И, конечно, не обойдётся без прогулочной зоны с пейзажными цветниками и ландшафтными композициями.

Юрий Бугаков родился в 1938 году в Новосибирске. Он окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. Затем переехал в село Верх-Ирмень, где занимал должность заместителя председателя колхоза. Позже он стал председателем колхоза «Большевик», на базе которого был создан племзавод «Ирмень».

Бугаков избирался депутатом областного парламента в первом, третьем, четвёртом, пятом и шестом созывах. Ушёл из жизни в декабре 2020 года.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство парка «Звезда». Распоряжение о его создании изначально было подписано еще в 2020 году.