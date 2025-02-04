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Госэкспертиза одобрила первую часть проекта парка имени Бугакова в Новосибирске

  • 04/02/2025, 10:30
Автор: Артем Рязанов
Госэкспертиза одобрила первую часть проекта парка им. Юрия Бугакова в Новосибирске
В феврале состоится тендер по выбору подрядчика для выполнения работ

Государственная экспертиза выдала разрешение на реализацию первой части проекта парка имени Юрия Бугакова, который будет находиться возле здания Законодательного собрания Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в феврале будет объявлен тендер на выбор подрядчика для проведения работ. Планируется, что подрядчик будет определён в марте.

— В июне ожидаем заключение экспертизы на вторую частью проекта, — говорится в сообщении.

Проект парка был создан студией «Неоплан». Работы будут проводиться на площади около 2,9 га в два этапа.

Летом в парке будут обустроены зоны для активного и тихого отдыха, а также спортивные площадки и дорожки для велосипедистов, роликов и самокатов. Зимой на территории появится ледовый каток с прокатом коньков. Кроме того, в сквере планируется проводить кинопоказы на траве.

Напомним, протяженностью парка 0.25 километров, а площадь 3,69 га. Он будет расположен на территории, ограниченной улицами Кирова, Ипподромская, центром «Сибирь-Хоккайдо» и проездом вдоль Кирова, 3 в Октябрьском районе города Новосибирска. В этом месте будут созданы зоны для активного отдыха. Там можно будет найти площадки для семейных пикников, кинотеатр на траве, тренажеры и спортивное оборудование. Кроме того, в центре откроется визит-центр с кафе и пунктом проката. И, конечно, не обойдётся без прогулочной зоны с пейзажными цветниками и ландшафтными композициями.

Юрий Бугаков родился в 1938 году в Новосибирске. Он окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. Затем переехал в село Верх-Ирмень, где занимал должность заместителя председателя колхоза. Позже он стал председателем колхоза «Большевик», на базе которого был создан племзавод «Ирмень».

Бугаков избирался депутатом областного парламента в первом, третьем, четвёртом, пятом и шестом созывах. Ушёл из жизни в декабре 2020 года.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство парка «Звезда». Распоряжение о его создании изначально было подписано еще в 2020 году.

Источник фото: Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Юрий Бугаков разрешение парк


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