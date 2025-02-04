Новосибирский отель попал в топ лучших работодателей России

Традиционный и самый масштабный рейтинг работодателей составили аналитики hh.ru. Составляя список, специалисты учитывали HR-анкету на сайте работодателя, внутреннюю оценку eNPS (метрика для оценки уровня удовлетворённости работников и их лояльности организации), внешнюю оценку кандидатов и отзывы бывших сотрудников. По всем этим показателям Grand Autograph Hotel попал в топ-100 лучших работодателей с численностью сотрудников до 250 человек.
Пятизвездочный отель Новосибирска в рейтинге участвовал впервые. При его оценке ключевыми факторами высоких баллов стали лояльность и вовлеченность сотрудников, отметили в hh.ru. Аналитики компании пояснили, что коллектив отеля достаточно высоко оценил корпоративную культуру, условия труда и возможности развития.
– Я признателен сотрудникам, поставившим высокую оценку отелю, и организаторам рейтинга работодателей. Но это не случайность, а результат большой работы, которую непрерывно ведет отель. Ежегодно мы проводим исследование вовлеченности, лояльности и удовлетворенности сотрудников. Узнаем потребности, пожелания сотрудников, составляем план и по нему работаем в течение года, – отметил управляющий Grand Autograph Hotel Novosibirsk Эдуард Прохоров.
Всего о своем желании участвовать в экспертизе hh.ru заявили 686 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности. В финал вышли 1729 компаний.
Напомним, в конце декабря 2024 года прошел сертификацию и получил категорию «Пять звезд» апарт-отель Ramada Novosibirsk. В портфеле основателя и президента TS Group Александра Бойко это уже вторая пятизвездочная гостиница.
Ранее три компании из Новосибирска вошли в топ работодателей России журнала Forbes.
Автор фото: Максим Денисенко.
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