Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска

В соцсети ВКонтакте появилось видео с награждением сына депутата законодательного собрания Новосибирской области, председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Вениамина Пака.

Председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев написал на своей странице ВКонтакте, что поздравляет рядового Пака Александра Вениаминовича, с честью выполнившего воинский и гражданский долг по защите Отечества на специальной военной операции, с получением государственной награды! Асанцев отметил, что Александр Пак является разведчиком группы специального назначения 604 центра специального назначения.

— Сегодня Россия в ходе специальной военной операции отстаивает свой суверенитет, настоящее и будущее наших детей и внуков, будущее нашей цивилизации. В этих наградах гордость всей страны за вас. Уважаемый Вениамин Александрович! Вы воспитали достойного сына Родины и своих Родителей!— пишет Дмитрий Асанцев.

Как сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе фонда «Общее дело», награждение прошло в Москве. Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и манёврах, за отличные показатели в боевой подготовке.

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