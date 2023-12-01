Мэр Анатолий Локоть зажжет Новосибирск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть зажжет иллюминацию на пешеходной части улицы Ленина. Начало в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— По команде мэра Анатолия Локтя зажжется иллюминация на пешеходной части улицы Ленина, гирлянда на главной новогодней ёлке города в Театральном сквере, а также праздничная подсветка самого сквера, — говорится в сообщении.

Новогоднее зажжение стартует с праздничной арки у пешеходной зоны улицы Ленина.

Как отмечают в сообщении, территория Театрального сквера в этом году станет центральной новогодней площадкой Новосибирска. Там установлена новогодняя ель высотой 21 метр, которая была приобретена в 2019 году.

Напомним, что участок от площади Ленина до улицы Советской с 17 ноября сделали пешеходным.

Ранее редакция сообщала о том, что шествие новогодних игрушек пройдет в Новосибирске.