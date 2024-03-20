Новосибирская компания построит велнес-поселок в Красноярском крае

Новосибирская компания ООО «Мира» к 2030 году построит в Березовском районе Красноярского края посёлок под названием «Мира Деревня Красноярск». Сопровождать проект будет Корпорация развития «Енисейская Сибирь». Предполагаемый объем инвестиций — 7 млрд рублей.

— Целью проекта является формирование здорового, развивающегося, самодостаточного сообщества на основе ценностей семьи, живущего в гармонии с природой, — говорится на сайте корпорации.

Отмечается, что проект предполагает строительство жилого кластера, который будет состоять из загородных домов нескольких типов, инфраструктуры и необходимых сетей. Кроме того, в поселке будет построена школа, детский сад, развивающие и спортивные детские площадки, а также площадки для проведения мероприятий. Также подразумевается создание туристско-рекреационного кластера с ориентацией на пропаганду здорового образа жизни и собственном производстве продуктов питания.

Реализация проекта начнется уже в этом году. Будет создано 300 рабочих мест.

Стоит отметить, что ООО «Мира» с 2015 года реализует аналогичный проект в Новосибирске. В настоящее время поселок состоит из трех жилых районов, в которых проживает около 100 семей.

По данным Seldon Basis, ООО «Мира» создана в 2013 году в Новосибирске. Уставной капитал — 160 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Единственный владелец и генеральный директор — Андрей Алексеев. Он является совладельцем двух дочерних структур — ООО «Мира Термы» и ООО «Мира Парк». На конец 2022 года выручка ООО «Мира» составила 665,9 млн рублей (в 2021 году — 412,5 млн рублей), чистая прибыль— 355,6 млн рублей (в 2021 году — 182,9 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что за проектирование детского сада в Клюквенном Новосибирская область предложила 14 млн рублей.