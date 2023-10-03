Новосибирская область присоединилась к акции «Цифровой диктант»

Новосибирская область присоединилась к масштабной акции по проверке уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант». Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Акция проходит в онлайн и офлайн форматах по всей стране. 3 октября была организована площадка, где писала свой диктант Ирина Савельева, заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области, а также другие участники.

― Сотрудники министерства массово поддерживают акцию и участвуют в основном в онлайн-формате. Конечно, она полезна не только специалистам из мира ИТ, но и всем жителям области. Надеюсь новосибирцы активно поддержат мероприятие, и мы подтвердим статус одного из регионов-лидеров цифровизации, ― отметила Савельева.

Диктант разделен на несколько возрастных категорий ― для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Пройти тестирование можно на сайте акции до 15 октября.

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