Гостей из Средней Азии встретили силовики в новосибирском аэропорту «Толмачёво»

Новосибирские силовики встретили пассажиров-иностранцев, прилетевших в сибирскую столицу авиарейсами из Узбекистана, Кыргызстана и Армении вечером 28 декабря. В качестве новогодних «подарков» мигрантам вручили повестки в военкомат. Неожиданное появление людей в погонах ничуть не смутило прибывших иностранных специалистов. В длинном коридоре правоохранители останавливали гостей по одному, просили предъявить документы и объяснить цель визита.

У иностранцев с российскими паспортами проверяли наличие отметки о постановке на воинский учёт. С тем, у кого не оказалось «заветного» штампа, пообщались в кабинете. Отсутствие отметок новоиспечённые россияне объяснили своей забывчивостью и незнанием российских законов. Восстановить память им помогали следователи СКР Новосибирского военного гарнизона. Они же порекомендовали мигрантам список полезной литературы с указанием уголовных и административных статей России, а так же изучить меры наказания за их нарушение.

По словам журналиста VN.ru, ставшего очевидцем тёплой встречи гостей из Средней Азии с силовиками, некоторые приезжие вступали с правоохранителями в словесный конфликт, уверяя, что имеют военный билет и стоят на учёте.

— Отсутствие штампа в паспорте они объясняли тем, что недавно обновили удостоверение личности. С агрессивными южными туристами проводили короткую, но убедительную беседу, после которой они покорно брали повестки, обещая проставить все необходимые печати, — пишет издание.

Всего за этот рейд правоохранители проверили около сотни человек, семь из которых доставили в военкоматы. Один из них решил заключить контракт с Минобороны РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что проживающие в Новосибирской области мигранты попросили защиты у Уполномоченного по правам человека в регионе. Иностранные специалисты возмущены «беспределом» силовиков, которые выявляют среди них нарушителей, безжалостно выдворяют из России и ставят запреты на въезд.