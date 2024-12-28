«Лаборатория вкусов» открылась в городе профессий в Новосибирске

Еще одна компания решила открыть свою площадку в городе профессий «КидБург», который работает в Новосибирске. Профориентационной работой решила заняться онлайн-ритейлер «Самокат». На своей площадке компания запустила курсы по разработке новых вкусов продуктов. Кроме того, технологи будут проводить маркетинговые исследования продукта среди потенциальных покупателей – посетителей города профессий, а также делать выводы, какие продукты можно запускать в производство. Игротеки онлайн-ритейлера будут работать в течение года в четырёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Напомним, на площадке города профессий в Новосибирске сегодня представлены локации 50 компаний, которые популяризируют свои специальности через мастер-классы. Среди них Центр Кибербезопасности компании Security Vision, пекарня «Новосибхлеб», «Восточный банк», медицинский центр KDL и т.д. Ребенок может примерить на себя роль полицейского, стоматолога, художника, модели, мастер маникюра, фермера, ведущего на радио и многих других.

Напомним, компании Новосибирска вкладываются в профориентацию детей сотрудников. Это один из инструментов формирования базы лояльных для компании кадров на будущее. Пятнадцать процентов компаний города помогают детям сотрудников определиться с дальнейшим трудоустройством. Еще трое из десяти работодателей (31%) считают, что им следует заняться такой профориентационной деятельностью.

Ранее редакция сообщала о том, что дефицит кадров в Новосибирской области достиг рекордного максимума. На одного соискателя приходится почти пять вакансий.