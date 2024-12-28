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Строительство концессионных школ в Новосибирске продолжит «Новая школа»

  • 28/12/2024, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Строительство концессионных школ в Новосибирске продолжит «Новая школа»
Работы на объектах планируется начать в 2025 году

Определена организация, которая будет заниматься продолжением строительства концессионных школ в Новосибирске: ООО «Новая школа». Об этом сообщила областная прокуратура.

— Произведена замена концессионера для завершения строительства 6 концессионных школ. Сегодня заключены договоры купли-продажи долей в уставном капитале организаций, ранее взявших на себя обязательства концессионеров образовательных учреждений, — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что ООО «Новая школа» создано специально для завершения строительства концессионных школ. Работы на площадках планируется начать в 2025 году.

По данным Seldon.Basis, ООО «Новая школа» создано в ноябре 2024 года. Уставный капитал — 1 млн рублей. 95% акций в компании принадлежит АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», 5% — АО «Корпорация развития Новосибирской области». Директором является Андрей Кокорин, который также возглавляет ГКУ НСО «Арена», курировавшего строительство одноименного ледового дворца.

Напомним, на итоговой пресс-конференции губернатор Андрей Травников отмечал, что есть намерение достроить школу своими силами, руками правительства Новосибирской области, без участия концессионера и действующего частного партнера.

Соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями.  Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура области подала иски к подрядчику концессионных школ.

Фото предоставлено пресс-службой Минобразования Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Школы концессия


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