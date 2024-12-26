Государственные печатные СМИ реорганизуют в Новосибирской области

На рынке печатных СМИ Новосибирской области пройдет очередное реформирование. Оно коснется государственных печатных изданий. Так, согласно распоряжению правительства региона к ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь» присоединяется ГБУ НСО «Редакция газеты «Степная нива». После реорганизации новое учреждение будет называться ГАУ «МедиаСфера».
К ГАУ «Редакция газеты «Тогучинская газета» присоединяются ГАУ НСО «Редакция газеты «Маслянинский льновод» и ГАУ НСО «Редакция газеты «За изобилие». После завершения процесса появится ГАУ «РегионМедиа».
К ГАУ «Издательский дом «Советская Сибирь» присоединятся ГБУ «Редакция газеты «Убинский вестник» и ГАУ «Редакция газеты «Венгеровская газета».
В документах подчеркивается, что все права и обязанности присоединяемых редакций сохраняются также как их основные цели и виды деятельности.
Кроме того, в распоряжениях отмечается, что решение о реорганизации принимается в целях «эффективности управления государственным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении и оперативном управлении государственных унитарных предприятий Новосибирской области». Управлению информационных проектов Новосибирской области поручено обеспечить соблюдение трудовых прав работников редакций газет, в том числе гарантий и компенсаций, установленных законодательством о труде работникам, подлежащим увольнению.
Судя по информации, размещенной на сайте правительства региона, до издания этих распоряжений в области работали 35 редакций печатных СМИ. После реорганизации их останется 30.
Согласно отчету по результатам социологического исследования, проведенного с 12 по 25 августа 2024 года по заказу правительства Новосибирской области, аудитория печатных изданий в регионе продолжает сокращаться: в Новосибирске постоянная аудитория печатной прессы составляла на момент опроса не более 5%. В районах области печатные издания сохраняют аудиторию: около трети опрошенных (31%) заявили, что читали газеты за последнюю неделю.
Однако, социологи выяснили, что жители области могут вспомнить все меньше печатных изданий, которые они держали в руках и читали в последнее время. В частности, в топ-10 из государственных СМИ, о которых вспомнило наибольшее количество респондентов, вошла только «Советская Сибирь» (0,89% опрошенных). 6% опрошенных называли местные издания. Причем в городских округах их отмечали 15,85% опрошенных, в районах области — 10,43%, на селе — 5,97%. В районах и на селе эти показатели за год упали более чем в два раза.
В топ-5 популярных печатных местных изданий попали:
Для сравнения, объем интернет-аудитории в Новосибирской области за год увеличился: 96% опрошенных заявили, что пользуются интернетом. Причем в сельских районах — 93%. Только треть респондентов сообщили, что ищут в интернете новости. 70% сидят в соцсетях. Менее 1% опрошенных заходят на сайты городских и районных газет, на селе этот процент чуть больше — 2,7%.
Ранее редакция сообщала о том, что из Москвы в Новосибирск привезут газетные киоски.
Фото freepik, автор: freepik
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