Государственные печатные СМИ реорганизуют в Новосибирской области

На рынке печатных СМИ Новосибирской области пройдет очередное реформирование. Оно коснется государственных печатных изданий. Так, согласно распоряжению правительства региона к ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь» присоединяется ГБУ НСО «Редакция газеты «Степная нива». После реорганизации новое учреждение будет называться ГАУ «МедиаСфера».

К ГАУ «Редакция газеты «Тогучинская газета» присоединяются ГАУ НСО «Редакция газеты «Маслянинский льновод» и ГАУ НСО «Редакция газеты «За изобилие». После завершения процесса появится ГАУ «РегионМедиа».

К ГАУ «Издательский дом «Советская Сибирь» присоединятся ГБУ «Редакция газеты «Убинский вестник» и ГАУ «Редакция газеты «Венгеровская газета».

В документах подчеркивается, что все права и обязанности присоединяемых редакций сохраняются также как их основные цели и виды деятельности.

Кроме того, в распоряжениях отмечается, что решение о реорганизации принимается в целях «эффективности управления государственным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении и оперативном управлении государственных унитарных предприятий Новосибирской области». Управлению информационных проектов Новосибирской области поручено обеспечить соблюдение трудовых прав работников редакций газет, в том числе гарантий и компенсаций, установленных законодательством о труде работникам, подлежащим увольнению.

Судя по информации, размещенной на сайте правительства региона, до издания этих распоряжений в области работали 35 редакций печатных СМИ. После реорганизации их останется 30.

Согласно отчету по результатам социологического исследования, проведенного с 12 по 25 августа 2024 года по заказу правительства Новосибирской области, аудитория печатных изданий в регионе продолжает сокращаться: в Новосибирске постоянная аудитория печатной прессы составляла на момент опроса не более 5%. В районах области печатные издания сохраняют аудиторию: около трети опрошенных (31%) заявили, что читали газеты за последнюю неделю.

Однако, социологи выяснили, что жители области могут вспомнить все меньше печатных изданий, которые они держали в руках и читали в последнее время. В частности, в топ-10 из государственных СМИ, о которых вспомнило наибольшее количество респондентов, вошла только «Советская Сибирь» (0,89% опрошенных). 6% опрошенных называли местные издания. Причем в городских округах их отмечали 15,85% опрошенных, в районах области — 10,43%, на селе — 5,97%. В районах и на селе эти показатели за год упали более чем в два раза.

В топ-5 популярных печатных местных изданий попали:

«Краснозерская новь» (Краснозерский район) — 23% опрошенных в городах и районах области,

«Сельская правда» (Доволенский район) — 22%,

«Степная нива» (Баганский район) — 21%,

«Кулундинская новь» (Чистоозерное) — 20%,

«Убинский вестник» — 19%.

Для сравнения, объем интернет-аудитории в Новосибирской области за год увеличился: 96% опрошенных заявили, что пользуются интернетом. Причем в сельских районах — 93%. Только треть респондентов сообщили, что ищут в интернете новости. 70% сидят в соцсетях. Менее 1% опрошенных заходят на сайты городских и районных газет, на селе этот процент чуть больше — 2,7%.

Ранее редакция сообщала о том, что из Москвы в Новосибирск привезут газетные киоски.