Почти десять тонн экзотических фруктов привезли в Новосибирск к Новому году

С 1 декабря этого года в Новосибирск привезли 9,5 тонн экзотических фруктов. Таможенники аэропорта Толмачёво проконтролировали 12 авиапоставок с этим грузом, сообщили в отделе по связям с общественностью Сибирского таможенного управления.

В основном поставки осуществлялись из Таиланда. На самолётах в столицу Сибири ввозили манго, драгонфрукт, маракуйю, мангостин, дуриан и другую экзотику.

Уточняется, что таможенный контроль в приоритетном порядке проверяет партии со скоропортящимися плодами. Такая проверка длится максимум три часа с момента приземления самолёта.

— При этом в зоне таможенного контроля есть оборудованное холодильными установками помещение — а для поддержания оптимальной температуры хранения скоропортящихся продуктов, — уточнили в пресс-служба СТУ.

В целом в 2024 году новосибирские таможенники оформили 81,5 тонны импортных фруктов, доставленных в столицу региона авиатранспортом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибирь завезли мандарины на 1,5 млрд рублей. Основным поставщиком цитрусовых в сибирские регионы в зимний период является Китай.