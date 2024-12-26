Стал известен КПД новосибирских депутатов в Госдуме по итогам 2024 года

Политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин представили 23-й рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» по итогам осенней сессии. Исследование проводилось с сентября по декабрь 2024 года.

Согласно рейтингу, никто из депутатов, избранных от Новосибирской области, ни в Топ-50, ни в топ- народного голосования не вошли.

Вице-спикер, единоросс Александр Жуков занял 68 место в рейтинге, Виктор Игнатов («Единая Россия») — 76, Игорь Антропенко («Единая Россия») —132, Александр Аксененко («Справедливая Россия») — 153, Александр Терентьев («Справедливая Россия» — патриоты за правду») — 155, Олег Иванинский («Единая Россия») —176, Дмитрий Савельев («Единая Россия») — 179 место. Наиболее скромные результаты в общем рейтинге показал коммунист Ренат Сулейманов (375).

В индексе активности Новосибирскую область представили два депутата — справороссы Александр Аксёненко, занявший 28 место и Александр Терентьев, занявший 34 место. В экспертный индекс от Новосибирской области также вошли два народных избранника — единороссы Александр Жуков (13 место) и Виктор Игнатов (27 место).

Новосибирскую область в верхней палате парламента представляют Александр Карелин и Владимир Городецкий. Они в рейтинг не вошли.

Стоит отметить, что ряд законодательных инициатив существенно изменили позиции некоторых депутатов в рейтинге. Так, Депутат Госдумы Амир Хамитов (Московская область) поднялся сразу на 32 строчки после предложения запретить в России курение на ходу. Депутат ГД Бийсултан Хамзаев, напротив, потерял 46 позиций в рейтинге после того, как осудил запрет хиджаба во Владимирской области.

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