Газетные киоски везут из Москвы в Новосибирск

Мэрия Новосибирска получит из Москвы 18 газетных киосков.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, инициатором проекта стал Союз предприятий печатной индустрии. Нестационарные объекты были переданы из собственности правительства Москве в собственность Новосибирска. Их разместят в городе для сдачи в аренду.

Ожидается, что новые киоски позволят поддержать печатные СМИ и предпринимателей, занимающихся реализацией печатной продукции.

— Указанные объекты будут размещены на территории Новосибирска для предоставления в аренду хозяйствующим субъектам, распространяющим продукцию печатных средств массовой информации, — отмечено в сообщении мэрии.

На данный момент идет выбор места установки киосков.

Ранее редакция сообщала о том, что на ЛДС и в Толмачево появились туристические информационные киоски.