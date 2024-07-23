Газетные киоски везут из Москвы в Новосибирск

Мэрия Новосибирска получит из Москвы 18 газетных киосков.
Как сообщили в мэрии Новосибирска, инициатором проекта стал Союз предприятий печатной индустрии. Нестационарные объекты были переданы из собственности правительства Москве в собственность Новосибирска. Их разместят в городе для сдачи в аренду.
Ожидается, что новые киоски позволят поддержать печатные СМИ и предпринимателей, занимающихся реализацией печатной продукции.
— Указанные объекты будут размещены на территории Новосибирска для предоставления в аренду хозяйствующим субъектам, распространяющим продукцию печатных средств массовой информации, — отмечено в сообщении мэрии.
На данный момент идет выбор места установки киосков.
Ранее редакция сообщала о том, что на ЛДС и в Толмачево появились туристические информационные киоски.
Источник фото: Мэрия Новосибирска, автор- пресс-служба
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