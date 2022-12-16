В Новосибирске открылся центр для проведения диагностики рака

На территории «Городской клинической больницы №25» открылся Центр ядерной медицины (ПЭТ/КТ) Группы компаний «МедИнвестГрупп». Площадь центра — более 1600 кв м, технологические мощности рассчитаны на приём более пяти тысяч человек в год.

— Это второй центр ПЭТ/КТ в Новосибирске. Его особенность не только в самом современном томографе, но и в том, что здесь запущен самый мощный в своем типе циклотрон для производства радиофармпрепаратов. Это значит, что не только новосибирский Центр ПЭТ/КТ будет обеспечен качественными препаратами, но и соседние регионы — мощности установки позволяют значительно расширить географию, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Центр ПЭТ/КТ диагностики ориентирован, прежде всего, на оказание медицинской помощи в рамках системы ОМС, отметил президент ГК МедИнвестГрупп Сергей Нотов.

В правительстве области сообщили, что региональные власти развивают сеть центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году три медучреждения, задействованных в лечении онкологических больных, получили 18 единиц медицинского оборудования, в том числе — два ускорительных комплекса. Проведено дооснащение уже действующих центров амбулаторной онкопомощи. В 2023 году планируется открыть еще четыре ЦАОПа. Таким образом, их будет 16, как и предусмотрено нацпроектом «Здравоохранение».

Ранее редакция рассказывала о том как налажена работа по ранней диагностике рака в Новосибирске.