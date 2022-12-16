Рекламодателям

В Новосибирске открылся центр для проведения диагностики рака

  • 16/12/2022, 09:29
диагностика рака
Он рассчитан на приём более пяти тысяч человек в год, прежде всего, по ОМС.

На территории «Городской клинической больницы №25» открылся Центр ядерной медицины (ПЭТ/КТ) Группы компаний «МедИнвестГрупп». Площадь центра — более 1600 кв м, технологические мощности рассчитаны на приём более пяти тысяч человек в год.

— Это второй центр ПЭТ/КТ в Новосибирске. Его особенность не только в самом современном томографе, но и в том, что здесь запущен самый мощный в своем типе циклотрон для производства радиофармпрепаратов. Это значит, что не только новосибирский Центр ПЭТ/КТ будет обеспечен качественными препаратами, но и соседние регионы — мощности установки позволяют значительно расширить географию, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Центр ПЭТ/КТ диагностики ориентирован, прежде всего, на оказание медицинской помощи в рамках системы ОМС, отметил президент ГК МедИнвестГрупп Сергей Нотов.

Новости Новосибирска

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

 — Открывая весной Центр лучевой терапии мы провозгласили принцип, которого поддерживаемся и здесь: все услуги будут предоставлять бесплатно, в рамках системы ОМС, — сказал Сергей Нотов.

В правительстве области сообщили, что региональные власти развивают сеть центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году три медучреждения, задействованных в лечении онкологических больных, получили 18 единиц медицинского оборудования, в том числе — два ускорительных комплекса. Проведено дооснащение уже действующих центров амбулаторной онкопомощи. В 2023 году планируется открыть еще четыре ЦАОПа. Таким образом, их будет 16, как и предусмотрено нацпроектом «Здравоохранение».

 

Ранее редакция рассказывала о том как налажена работа по ранней диагностике рака в Новосибирске. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

711

Рубрики : Общество Власть Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : центр ядерной медицины онкология онкодиагностика Лучевая терапия диагностика рака


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
ограничения для бизнеса

Ограничивать бизнес на новогодние праздники в регионе не планируют

Пока область рассчитывает обойтись максимально мягкими мерами.
Читать статью >>
Южный транзит

К проектированию «Южного транзита» область вернется в начале 2023 года

В том числе из-за нехватки рабочих рук для реализации проекта.
Читать статью >>
выборы губернатора

Андрей Травников: чем позже начнется политическая суета, тем лучше

Губернатор в очередной раз отказался озвучить свое решение об участии в выборах 2023 года.
Читать статью >>
выборы мэра

Губернатор допускает отмену выборов Новосибирска

Однако пока не заявляет о неизбежности этого.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Ограничивать бизнес на новогодние праздники в регионе не планируют

16/12/2022, 14:55

Новосибирцам предлагают поучаствовать в благотворительной акции

16/12/2022, 14:45

К проектированию «Южного транзита» область вернется в начале 2023 года

16/12/2022, 14:20

Андрей Травников: чем позже начнется политическая суета, тем лучше

16/12/2022, 13:51
Популярное

Интересные варианты досуга в новогодние каникулы

16/12/2022, 13:45

Все ли пищевые добавки вредны

16/12/2022, 11:20

Новогодние праздники: как сохранить стройность

16/12/2022, 08:12
Новости компаний

Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

15/12/2022, 14:14

«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

15/12/2022, 11:40

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

15/12/2022, 11:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска