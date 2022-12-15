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«Госуслуги все активнее уходят в цифру и в перспективе будут предоставляться в режиме 24/7»

Александр Горнштейн, начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска — о том, что органы власти вкладывают в понятия «умный город» и «цифровая трансформация»:
  • 15/12/2022, 10:20

«Госуслуги все активнее уходят в цифру и в перспективе будут предоставляться в режиме 24/7» — Про цифровую трансформацию говорят очень много. Как человек, прочитавший два достаточно объемных документа, посвященных цифровой трансформации и «умному городу», хочу рассказать, что это такое с точки зрения государства. Это совсем не то, что мы себе представляем.

«Умный город» — это инфраструктурная программа, видение государства того, как должен развиваться город, какие объекты должны быть подвержены автоматизации. Это не имеет никакого отношения к «умным» технологиям, я имею ввиду производство технологий. Государство считает, что «умный город» — это город, в котором есть «умное» освещение, интеллектуальная транспортная система, датчики сбора показаний счетчиков и т.д. Не могу сказать, что в этом плане Новосибирск впереди планеты всей, но большинство технологий, которые упоминаются в списке обязательных для умных городов, в Новосибирске существуют. Отдельный вопрос: доказать это тяжело. Показатели «умных» городов связаны с функционированием коммерческих структур, а они не очень сильно стремятся делиться информацией, в том числе о технологиях, которые внедряют и используют. То есть «умный город» — это не про искусственный интеллект, не про всеобщую информатизацию, а вполне конкретный нормативный документ, имеющий 47 простых жизненных показателей, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Что касается цифровой трансформации, то она пока не имеет четких границ и определений, но, на мой взгляд, в ней есть два четких и важных посыла.

Первый — чиновники должны лучше всех разбираться в инфраструктурных вопросах. Это цифровая грамотность и умение владеть цифровыми технологиями.

Второй — исключать по максимуму человеческий труд, только в правильном подходе. Государство должно оказывать муниципальные и государственные услуги в режиме 24/7. Для этого нужно какой-то объем работы переложить с человека на технику. На это направлена вся программа подготовки данных для оказания муниципальных услуг в автоматизированном режиме. Как я понимаю, в ближайшее энное количество лет муниципалитет будет заниматься именно этим.

Так сложилось, что проблемами цифровой трансформации занимается мой департамент. С 1 января 2022 года — в полный рост. Только за последние 7 лет мы разработали для Новосибирска около 52 информационных систем. Большинство из них — это системы для управленческого анализа и учета, но на их базе в последствии возникают сервисы для жителей. Например, уведомление об плановых и аварийных отключения от водо-, тепло и электроснабжения. Изначально этот сервис создавался для чиновников, но сейчас информация доступна для жителей.

Подготовлено на основе выступления на форуме «Городские технологии»

Фото со страницы Александра Горнштейна «ВКонтакте»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Цифровая трансформация умный город


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