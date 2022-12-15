Предприниматели Новосибирска при открытии новой розничной точки используют геоаналитику

Компания Platforma провела исследование и выяснила чем руководствуются представители малого и среднего бизнеса (МСБ) в Новосибирске, открывая новые торговые точки и с какими проблемами сталкиваются.

Как отмечается в исследовании, перед открытием новой локации предприниматели все активнее используют появляющиеся на рынке инструменты геоаналитики на основе больших данных. На первом месте среди наиболее часто исследуемых при помощи геосервисов параметров — местонахождение точки, расстояние до метро и других объектов с высокой проходимостью. Это важно для 36% опрошенных.

Для 24% важен поток потенциальных покупателей и инфраструктура, для 21% — доступность ключевых коммуникаций: электричества, газа, воды и канализации. Еще 21% бизнесменов изучают стоимость аренды, 19% — оценивают наличие конкурентов и представленные ими продукты.

18% в первую очередь оценивают транспортную доступность и наличие парковки, 10% изучают при помощи геосервисов общую структуру района и потенциал его развития.

Также в рамках опроса удалось выяснить, что только 34% предпринимателей довольны открытием новой точки. Еще 7% недовольны работой предприятия и хотели бы сменить место.

В 17% случаев главной проблемой назвали низкий трафик, в 13% — сложности с логистикой, еще в 13% — поиск сотрудников. Непредвиденные издержки среди проблем при открытии нового предприятия отметили 12% респондентов, невостребованный товар — 11%. Обилие конкурентов в районе нового бизнес-подразделения указали 5% опрошенных, столько же сослались на долгое налаживание операционной деятельности.

Фото: pixabay.com — Tumisu