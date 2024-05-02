Госзаказчики перешли на цифровые контракты

Все государственные и муниципальные заказчики с 1 апреля обязаны формировать цифровые (структурированные) контракты на закупку товаров и услуг. Заключать контракты на бумаге в электронных процедурах теперь нельзя. С 1 января 2025 года на цифровой формат переведут и часть закупок у единственного поставщика.

Специфику работы с цифровыми контрактами прокомментировали ведущие консультанты контрактного агентства Архангельской области Ольга Пантелеева и Мария Молодцова в рамках круглого стола, организованного уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ.

Структурированный контракт формируется с использованием Единой информационной системы. Основная его часть – титульный лист: структура данных, которые поступят в контракт из извещения и заявки участника.

В цифровом виде заказчик указывает в извещении практически всю информацию о закупке: предмет контракта, сроки исполнения и этапы, место поставки, гарантийные обязательства, финансирование контракта с порядком расчетов и прочие сведения. В бумажном виде заказчик может приложить дополнительные документы: приложения к извещению, схемы, проекты, особенности закупки. Дальше информация нажатием кнопки импортируется в реестр контрактов.

На этапе заключения контракта законодательно не установлено, в каком виде прилагать к закупке проект контракта, который потом будет заключен в структурированной форме.

Заключение цифрового контракта не означает, что более нет необходимости прикладывать стандартный файл с проектом контракта к извещению. В электронном виде система формирует только «титульный лист» контракта (карточка контракта), остальную информацию необходимо приложить к цифровому контракту. Заказчик сам решает, как прикрепить не вошедшие в структуру условия.

Эксперты предложили два варианта решения этой проблемы:

Приложить полный проект контракта (как раньше) в виде файла с названием «Проект контракта» или любым другим.

Изначально к извещению о проведении закупки прикладывать проект контракта в «цифровой форме» в виде заполненной таблицы, а также в отдельном файле, который может назваться «Приложение к цифровому контракту» дополнительные условия, которые должны быть в нем согласно закону, но не попали в цифровую форму (в структурированную часть). При заключении нельзя удалять заполненную таблицу. Она будет дублироваться дважды (в ЕИС в структуре и в прикрепленных файлах).

Часть данных в структуре и прикрепленных файлах может быть продублирована.

При этом эксперты отмечают, что документы, сформированные без использования единой информационной системы, размещаются в ЕИС в форме электронного документа или образа бумажного документа, объем каждого из которых не должен превышать 50 мегабайт. Еще одна рекомендация предпринимателям- участникам торгов: внимательно сверяйте документы на предмет противоречий!

Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели могут попасть под немотивированные проверки Роструда.