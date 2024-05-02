Три моста через Обь построят в Новосибирске

В Новосибирске планируется построить три новых моста через реку Обь. Они будут располагаться в Заельцовском, Первомайском и Советском районах города.

Как говорится в Генплане города, строительство мостов намечено на период не ранее 2030 года. В настоящее время не определены конкретные участки, на которых будут построены мосты, а также сроки разработки необходимой документации.

Также в Генеральном плане указано, что трамвайную линию на улице Дуси Ковальчук планируется продлить от площади Калинина до станции «Станционная». Трамвайная линия будет проложена по будущему мосту в Заельцовском районе.

Стоимость строительства этих объектов не указана.

Ранее редакция сообщала о том, что мост через Иню отремонтируют в Новосибирске.