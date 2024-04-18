Говорящего попугая за 170 тысяч рублей продают в Новосибирске

Какаду продают за 170 тысяч рублей в Новосибирске. Попугай говорящий.

В объявлении говорится, что попугай родился в апреле 2021 года.

Сейчас он начал говорить, поэтому ему нужны постоянное внимание и забота. Как отмечается, хозяйка птицы — она не крикливая.

Она также написал, что птица имеет тест ДНК, где подтверждается его принадлежность к желтохохлатым какаду.

Стоит отметить, что подобный вид какаду живет до 150 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию краснокнижных бабочек продают за 300 тысяч рублей в Новосибирске.