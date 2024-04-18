«Несу возмездие во имя Хилка!»: общественники устроили войну в соцсетях из-за хайпа на мигрантах в Новосибирске

Жители Хилокского жилмассива, которые боролись несколько лет с нелегальными рынками и кафе, обвинили подключившихся к проблеме активистов Русской народной дружины в экстремизме и разжигании межнациональной розни, а потом еще обозвали ряжеными клоунами.

Порция негатива досталась от общественников и нашему изданию, забывшему похвалить их за упорный труд и упомянувшему в новости, про закрытие мигрантских ярмарок, рейд дружины. В разгромном посте, который опубликовали новосибирские борцы за справедливость, даже проскользнула мысль, что редакцию подкупили, а статьи оплачивал владелец законного Хилокского рынка. С полной ответственностью заявляем нашим читателям, что журналисты Infopro54 освещают злободневные темы в регионе совершенно бесплатно. Огласка в СМИ ― мощный инструмент в решении проблем, но у нас, к счастью, даже нет прайса на такую услугу как помощь людям. При этом мы всегда стараемся быть объективными и выслушивать все стороны конфликта.

Поэтому и в этот раз редакция собрала мнения противоборствующих сторон и предлагает нашим читателям сделать выводы самостоятельно.

«Я ― Сейлор Мун Луна в Матроске»

После выхода заметки на сайте Infopro54 с новостью о том, что прокуратура потребовала от мэрии закрыть нелегальные точки торговли на улице Хилокской, местные жители несказанно обрадовались. А чуть позже в социальных сетях инициативной группы «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» появился разгромный пост с обвинениями в адрес Русской народной дружины (РНД).

― Ну, что ж… Настало время поговорить об РНД, они же самопровозглашенная «Армия Защитников Отечества», они же «Русская Народная Дружина» и они же хайпожоры на чужом горе! ― громко заявил администратор паблика.

А дальше общественница поведала долгую историю их многолетних мытарств и борьбы с местными властями, силовиками, мигрантами, упомянув момент, как к их проблеме подключились активисты РНД.

― Год назад, эти товарищи записали видеообращение Владимиру Владимировичу Путину с требованием закрыть «Хилокский рынок», СМИ радостно разнесли это. Мы открестились, сделав официальное заявление, что ничего мы президенту не записывали. Тогда много возмущений было от граждан нашей страны и города, мол, как так то, люди вам помочь хотят, а вы от них отмахиваетесь. Дабы не накалять ситуацию, мы скромно объяснили, что данная организация действует своими методами, мы своими. На самом деле до того обращения, они писали видео Бастрыкину и еще несколько где приставали к нерусским торгашам на «Речном вокзале» и т.д. Но именно то обращение к президенту, произвело настоящий фурор, бум! Всё потому, что вокруг Хилокской тогда уже шел мощный движ, жители Хилокской, во главе с одной очень назойливой и дотошной домохозяйкой, раскачали лодку так, что сам Бастрыкин позвал ту дамочку на разговор. СМИ пестрели новостями о нас. «Защитники» поняли, что пробил их звездный час и незамедлительно решили хайпануть. Чем подставили нас. Тогда жителей Хилокской, буквально обвинили в экстремизме и разжигании межнациональной розни, благо силовые структуры быстро разобрались, ― поясняет администратор паблика.

Следом женщина хвалит дружинников за помощь в патрулировании жилмассива на Курбан Байрам в прошлом году. Пишет, что те действительно следили за порядком, вызывали полицию. Единственное, что не понравилось местным ― это просьба записать для них видео со словами «Плохие мигранты, пошли вон, мы все русские, против вас, плохая власть».

― От всех навязчивых предложений их руководителя, мы аккуратненько абстрагировались. Было дело, даже думали, что в принципе можно работать параллельно друг другу, и иногда взаимодействовать. Но последняя их выходка с приездом на нашу улицу, как ряженые клоуны, оскорблением местных жителей, и речью, где нет ни слова по факту происходящего, любое общение с ними было прекращено. А дальше, происходит то, от чего у меня лично, пригорело так, что видно было с космической станции МКС! Я регулярно мониторю, что пишут СМИ о нас. И вот после ряда проведенных у нас проверок и новости о долгожданном закрытии хрючевален, по сети с бешенной скоростью разлетается информация, что это после «Рейда Народной Дружины» силовики среагировали. Что, блин?! Мы с ЦПИП 4 года ведем правовую войну, пишем во все инстанции, добились возбуждения двух уголовных дел, устраивали митинг, добивались внимания многочисленных СМИ. А нужно было всего лишь нарядится в военную форму, прикрыть лицо тряпочкой, с бравым видом походить по жральням и всё. Ну тогда, рада представиться, я Сейлор Мун Луна в Матроске, я несу возмездие во имя Хилка! ― возмущается общественница.

А дальше сибирячка уже в грубой форме просит дружинников не пиариться на их проблеме и в целом осуждает их работу.

― РНД — задолбали! Отсоситесь уже от Хилокской, у нас и без вас всё прекрасно получается. Из недавних новостей, докопались до девушки фармацевта в платке (хиджаб). Несколько, взрослых мужиков, докопались, до девушки! Вы подойдите в толпу ваххабитов с бородами и заставьте их бороды брить, али не по зубам? Мы за ЗАКОН! А РНД ― за хайп и экстремизм, ― резюмирует жительница Хилокской.

В комментариях под этой публикацией разразилась целая битва. Не все разделили эмоциональное мнение автора поста.

― Уважаемые, назвать свой же дом Гетто и крыть матами людей, которые так же не равнодушны к проблемам, связанным с мигрантами ― это же странно. А хотите ли вы действительно отстаивать свои права на спокойную жизнь родного микрорайона или уже не важно и самоназванное гетто обречено? К Хилокскому, минрантам, РНД отношения не имею, ваши эмоции понимаю, но в деле они не помогут. ― Не хайпанул тот, кто надеялся? 4 года боролись, боролись… На хайп не наборолись. ― Я уже ничего не понимаю… Кто за кого? И за кого надо??? ― Что, не нравится Народная дружина? Хвост вам богачам спекулянтам прищемила? ― Стыдно за вас! Мерзко и противно! Вы обгадили всё! РНД не отступит, хоть заполивайтесь грязью.

«Мы отработали. Мы молодцы. Точка»

Русская народная дружина после обвинений от хилокских общественников не стала выносить в публичное пространство свою позицию по данному вопросу. Но ради объективности редакция связалась с одном из лидеров организации и спросила его мнение.

― Это дело мы взяли на контроль 8 месяцев назад. Причиной послужило невероятное обилие незаконных торговых точек, расположенных во всех районах Новосибирска и области. На них работали люди, приехавшие из стран Средней Азии и Закавказья. На Гоголя, 16 шесть газелей торговали фруктами без документов. Мы начали бороться и задали себе вопрос, где эпицентр этих метастаз. Так потихоньку пришли на Хилокский треугольник. Там есть официальный оптовый рынок, откуда весь товар идет в другие регионы, а в город не идет ничего. А вот недалеко от него незаконный рынок на улице Малыгина, где стоит сотня фур, они приезжают, разгружаются, загружаются. У них там даже свои незаконные заправки стоят на территории. Там вообще все незаконно, начиная от земли, заканчивая торговлей. Плюс еще вокруг ТЦ нелегальные ярмарки стоят, кафе и прочее, ― рассказал Infopro54 лидер движения Евгений.

А дальше активисты записали видеообращения, провели несколько рейдов и добились внимания всех служб, в том числе и СМИ.

― Мы работали, дожали это дело. После опубликованного видео на нас обратил Внимание Александр Иванович Бастрыкин, меня пригласили в комитет. Больше никого там не было, только я и следователь по особо важным делам. СК организовал ряд совместных проверок по нашей информации, по нашим кадрам. Заметьте причинно-следственную связь. Обратились мы и после этого началась работа всех органов, которые давным- давно должны были туда приехать. Мы отработали. Мы молодцы. Точка. После нашего обращения было возбуждено новое уголовное дело. А дальше началась истерика со стороны местной активистки Жанны. Почему-то она называет нас экстремистами, хотя мы действуем в рамках закона Российской Федерации. Каждый раз после наших каких-то действий она торопится от нас откреститься. Тут возникает вопрос: Жанна, а на кого ты работаешь? Пришли люди и сделали, а ты столько лет там ходишь, отвлекаешь людей, что-то там собираешь, а результата то ноль. Мы результативны. Логичнее было бы жителям Хилокской прийти к нам и сказать, что давайте работать вместе. Но нет. Окончательной победы мы еще не добились, мы пойдем дальше и достигнем цели, ― говорит Евгений.

Дружинник также подозревает, что у общественницы, которая дискредитирует его в социальных сетях есть какой-то свой коммерческий интерес. Она выступает против штучных торговцев и азиатских кафе, но больше всего ее не устраивает законный Хилокский рынок, который сейчас по сути конкурирует с практически таким же по размерам, но нелегальным Малыгинским.

Есть еще один интересный нюанс. Евгений рассказал, что лютующие против торговцев местные жители сами разрешили провести на одну из ярмарок электричество от жилого дома на Хилокской 3/2. Весьма странно смотрится со стороны такая борьба при одновременной помощи. Косвенно этот факт подтверждается и постом в группе в ВКонтакте, который опубликовала общественница на днях.

― Ярмарка «Клифф». Действительно жаль, что ушли, на Хилокской они были единственными, кто не причинял местным жителям вреда и всегда шли навстречу. Мы не писали на них кляуз и жалоб. Но у них, к сожалению, тоже нашли множество нарушений. Каждый приезд проверок, администрации, мэрии, прокуратуры они закрывали свои павильоны, приостанавливая деятельность. Рано или поздно, на этот факт должны были обратить внимание. Мы действительно сожалеем об их уходе и готовимся к войне со стихийной нелегальной торговлей по всему периметру массива, ― говорится в сообщении.

Такие искренние сожаления по поводу закрытия нелегальной ярмарки у многих вызывают недоумение. Очень странная и избирательная борьба получается.

Но тут нельзя обойтись без ремарки, относящийся к личностям активистов с той и другой стороны.

Евгений ― лидер Русской народной дружины в Новосибирске, российский кадровый военный с опытом в горячих точках, подполковник в отставке.

Жанна ― администратор паблика в Вконтакте «Хилокский жилмассив», домохозяйка.

На сайте Кировского районного суда Новосибирска есть информация о приговоре в отношении полной тезки этой женщины от 24 мая 2021 года. Сибирячку осудили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Официально

Недавно о проделанной работе отчиталась прокуратура региона.

― После проведенной сотрудниками прокуратуры совместно со специалистами региональных Роспотребнадзора, Росреестра, Минпромторга, МЧС, мэрии города, администрации Ленинского района и сотрудниками полиции проверки соблюдения организаторами ярмарок в Хилокском микрорайоне требований законодательства, по требованию прокуратуры мэрией города приняты решения о ликвидации ярмарок. В настоящее время незаконно функционирующие ярмарки закрыты, нестационарные торговые объекты демонтированы, ― рассказали в ведомстве. ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

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