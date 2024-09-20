Грабитель оставил жителя новосибирской Затулинки без мобильного телефона

В Кировском районе Новосибирска грабитель оставил доверчивого мужчину без сотового телефона. Незнакомец попросил у потерпевшего мобильник, якобы срочно надо позвонить. Молодой человек и глазом моргнуть не успел, как ушлый воришка скрылся с его любимым гаджетом. Инцидент произошел на улице Зорге в Кировском районе.

Через некоторое время после случившегося злодея задержали. Им оказался неоднократно судимый 36-летний местный житель. Воришка успел продать похищенный телефон и потратить вырученные за него деньги.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске два грабителя-неудачника попали в объектив камеры наблюдения, когда пытались вскрыть дверь одной из квартир в высотке на Виктора Уса. В момент, когда домушники ковырялись в замочной скважине, открылась дверь и на пороге появился хозяин.