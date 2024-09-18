В Новосибирске домушники пытались вскрыть квартиру, но нарвались на ее хозяина — видео

В Новосибирске два грабителя-неудачника попали в объектив камеры наблюдения, когда пытались вскрыть дверь одной из квартир в доме №15 на Виктора Уса.
Отправившись на «дело», самоуверенные парни даже не прятали лица.
На кадрах видно, что парочка домушников во всем черном ковыряется в замочной скважине. В какой-то момент дверь открылась и на пороге появился хозяин квартиры. Оторопев, злоумышленники бросились бежать. Однако они не догадывались, что уже стали героями «фильма» про неудачное ограбление.
В ГУ МВД по Новосибирской области редакции Infopro54 пояснили, что заявления по данному факту в полицию не поступало.
Ранее редакция сообщала о том, что полиция разыскивает двух мигрантов, выследивших и ограбивших жительницу Новосибирска. Злодеи напали на девушку прямо в дверях ее квартиры. После грубого натиска незнакомцев сибирячка осталась без телефона, наушников и часов.
Источник фото и видео: Телеграм-канал «Акатуйский»
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